Хабаровск, , 11:01 — REGNUM В Гидрометцентре России спрогнозировали погоду в Сибири и на Дальнем Востоке на оставшиеся месяцы 2022 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Зима Алексей Яковлев © ИА REGNUM

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Аномально теплые октябрь и ноябрь ждут Хабаровский и Красноярский края, Якутию и Приамурье.

В октябре температура выше нормы ожидается к востоку от Енисея. Ноябрь в целом повторяет октябрьский прогноз с умеренными температурами.

В декабре температура выше нормы ожидается на Таймыре, на северо-востоке Якутии, ниже нормы — на большей части Чукотки, Камчатки, Колымы и на Тихоокеанском побережье Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики ожидают, что предстоящая зима на территории России будет соответствовать климатической норме и окажется холоднее предыдущей.