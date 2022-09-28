Вашингтон, 28 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Американский режиссёр Бассам Тарик отказался снимать кинокомикс «Блэйд». Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Marvel Studios Marvel

«Для меня было честью работать с замечательными людьми из Marvel. Нам удалось собрать убийственный актерский состав и съемочную группу. Не терпится увидеть, куда следующий режиссер поведёт фильм», — заявил постановщик. В то же время Тарик останется на посту исполнительного продюсера проекта.

Напомним, премьера «Блэйда» намечена на 3 ноября 2023 года. Ожидается, что потеря режиссёра негативно повлияет на сроки производства ленты.