Багдад, 28 сентября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Подразделения армии и полиции Ирака начали перекрывать центральные улицы Багдада. Об этом 28 сентября сообщает Al-Sumariya.

Raad Azeze ВС Ирака

По данным журналистов, блокпосты армии возводятся на автотрассах и мостах, ведущих к «Зелёной зоне» — безопасному району, где находятся резиденции правительства, министерства и иностранные посольства.

Дополнительные подкрепления служб безопасности направлены в район международного аэропорта Багдада «Аль-Мутанна».

Меры предпринимаются на фоне сообщений о готовящихся масштабных акциях протеста со стороны иракской оппозиции. Ранее появилась информация о том, что сторонники оппозиции намерены добиваться роспуска парламента страны, досрочных парламентских выборов и формирования нового правительства.