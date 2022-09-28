Петропавловск-Камчатский, 28 сентября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. По итогам прошедших с 23 по 27 сентября референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях произойдёт братское воссоединение народов, считает старший специалист Камчатского Дворца молодежи Артём Попов.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

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«Для меня, как патриота своей страны, было больно видеть в каком состоянии находились территории Луганской и Донецкой Народных Республик и их жители до проведения Российской Федерацией специальной военной операции. Именно поэтому я полностью поддерживаю решение главы государства Владимира Путина о проведении СВО», — цитирует Артема Попова пресс-служба правительства Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам подсчетов 100% голосов в Запорожской области за воссоединение с Россией проголосовали 93,11% избирателей, в Херсонской области — 87,05%, в ЛНР — 98,42%, в ДНР — 99,23%.