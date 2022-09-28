Белгород, 28 сентября 2022, 10:59 — REGNUM Дополнительное обмундирование получат мобилизованные жители Белгородской области, сообщил 27 сентября в социальных сетях губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона проверил снабжение резервистов в учебном центре и успокоил родных — белгородские военнослужащие полностью укомплектованы одеждой и обувью. При этом губернатор отметил, что видит, как другие регионы принимают на себя обязательства по повышенному вниманию к бойцам и обеспечивают их дополнительным обмундированием.
Как сообщало ИА REGNUM, в рамках частичной мобилизации из Белгородской области осталось призвать порядка 120 человек.