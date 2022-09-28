Белгород, , 10:59 — REGNUM Дополнительное обмундирование получат мобилизованные жители Белгородской области, сообщил 27 сентября в социальных сетях губернатор Вячеслав Гладков.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Глава региона проверил снабжение резервистов в учебном центре и успокоил родных — белгородские военнослужащие полностью укомплектованы одеждой и обувью. При этом губернатор отметил, что видит, как другие регионы принимают на себя обязательства по повышенному вниманию к бойцам и обеспечивают их дополнительным обмундированием.

«Мне кажется, это более правильный подход, поэтому работаем над этим и надеюсь, что в ближайшее время сможем понять и выстроить эту систему. Единственное, это невозможно сделать в течение одной, двух, трёх недель, потому что это достаточно большой объём работы, большой объём заказов, а также определение источников финансирования. Как только будет принято решение, я обязательно доведу как до военнослужащих, так и до вас, уважаемые жители Белгородской области», — заверил Вячеслав Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках частичной мобилизации из Белгородской области осталось призвать порядка 120 человек.