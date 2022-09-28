Пекин, 28 сентября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Китайские производители и трейдеры работают круглосуточно, чтобы поставлять столь необходимое отопительное оборудование европейским клиентам, причем некоторые заказы увеличиваются в десять раз в годовом исчислении, поскольку потребители во всех странах ЕС пытаются справиться с возможным нормированием потребления энергии в преддверии предстоящей зимы, сообщает 27 сентября газета Global Times.

76.mchs.gov.ru Обогреватель в Ярославле

Из-за сохраняющейся геополитической напряженности, из-за которой многие люди в Европе оказались во власти высоких цен на газ, спрос на экономичные электронагревательные приборы резко возрос, и соответствующие китайские товары, начиная от тепловых насосов и заканчивая электрическими одеялами, немедленно распространились по всему континенту. В то же время производители в Китае, крупнейшем поставщике отопительных приборов в мире, работали круглосуточно, чтобы справиться с стремительно растущими заказами в ситуации, которую некоторые назвали «беспрецедентной» с точки зрения огромного рыночного спроса.

Годовая инфляция в еврозоне в августе составила 9,1% по сравнению с 8,9% в июле, в то время как инфляция цен на энергоносители, доминирующий компонент общей инфляции, оставалась повышенной и составила 38,3%, согласно предварительной оценке Евростата, что указывает на растущую серьезность ситуации и отражает динамику взрывного спроса для разогрева продуктов.

Движимые этой тенденцией, несколько инсайдеров отрасли, с которыми Global Times связалась, заявили, что их заказы подскочили по меньшей мере на 100%, а некоторые даже в десять раз, в то время как новые заказы выросли из-за внезапного спроса.

Данные, которые Global Times получила от Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машин и электронных изделий (CCCME), показывают, что поставки нагревательных приборов из Китая в Европу с января по август составили $497,53 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 14,35%. Только в августе на европейский рынок было поставлено 22,54 млрд единиц соответствующей продукции общей стоимостью около $70 млрд, говорится в данных.

С января по август темпы экспорта в большинство европейских стран показали двузначный рост, при этом экспорт в Италию подскочил на 74,48% в годовом исчислении. В других странах, таких как Латвия, наблюдался наибольший рост: по данным палаты, их число резко возросло на 254,44%.

В настоящее время острый спрос на электронагреватели по всей Европе очевиден и во многом определяется ростом цен на природный газ, заявил Global Times генеральный секретарь подразделения бытовых электроприборов CCCME Чжоу Нань, добавив, что в регионе происходит переход от ископаемой энергии к электричеству, который сыграл в этом ключевую роль.

«Мы получили сообщения от заводов в Европе о том, что их стоимость потребления природного газа выросла почти в 10 раз», — сказал Чжоу, отметив, что это напрямую повлияло на расходы на отопление жилых помещений.

В этом году европейские заказы были почти беспрецедентными: многие заказы были размещены в марте, а уровень транзакций по соответствующим продуктам был высоким, сообщили Global Times несколько бизнес-инсайдеров. Объем заказов крупнейшего клиента в предыдущие годы составлял максимум около 900 000 единиц, в то время как в этом году их число подскочило до 2 млн за один заказ, сообщил Global Times трейдер из Иу, «мирового супермаркета» в провинции Чжэцзян в Восточном Китае Ло Лансянь.

Электрические одеяла, грелки для рук и резиновые грелки с горячей водой — все это популярные товары для европейского рынка. Электронагревательные изделия должны соответствовать стандартам безопасности и стабильности, чтобы избежать риска пожара. По словам инсайдеров отрасли, китайские продукты имеют преимущества в этом отношении, а также являются более доступными, что объясняет, почему они широко используются европейскими потребителями. Как стало известно Global Times, из-за высокого спроса некоторые новые заказы конечным пользователям приходится ждать месяцами.

«Если вы разместите заказ сейчас, его отправку нужно будет ждать до 20 октября, а транспортировка займет не менее месяца», — сказал Ло, добавив, что это в свою очередь значит, что в руки европейских клиентов товар попадет не раньше конца ноября или начала декабря.

Чтобы сэкономить время, некоторые торговцы используют грузовые поезда Китай — Европа для доставки товаров, которые, хотя и не идут ни в какое сравнение с морскими перевозками по грузоподъемности, занимают около 18 дней от Иу до Гамбурга в Германии, в то время как морская перевозка занимает около полутора месяцев. По словам Ло, большая часть заказов уже доставлена, за исключением некоторых новых заказов из Испании, Италии и Польши.

Производители из Цыси провинции Чжэцзян, одной из крупнейших баз по производству обогревателей в Китае, объем экспорта которой составляет 30%от общей доли рынка в Китае, обнаружили, что их горачий сезон длится дольше, чем в предыдущие годы.

В отличие от ситуации, когда пиковый сезон производства электронагревателей заканчивался в середине сентября в предыдущие годы, в этом году компании были заняты производством продукции, чтобы справиться с заказами на пополнение запасов клиентов в Европе.

С января по август экспорт обогревателей из Цыси составил 3,35 млрд юаней ($470 млн), увеличившись в годовом исчислении на 26,3%, из которых 1,53 млрд юаней было экспортировано в ЕС, что в свою очередь в годовом исчислении больше на 55,2%.

Для сравнения, ожидается, что сезон продаж обогревателей, экспортируемых в ЕС, будет продлен примерно на месяц.

Скачок заказов еще больше отразил доминирующее положение Китая в глобальной промышленной цепочке и показывает, что обрабатывающая промышленность Китая способна быстро реагировать на растущий спрос на мировом рынке, а Китай нельзя выкинуть из цепочки поставок.