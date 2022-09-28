Анкара, 28 сентября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Государственные банки Турции приняли решение отказаться от сотрудничества с российской платёжной системой «Мир». Об этом 28 сентября сообщает турецкий телеканал NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«После частных банков государственные также решили прекратить использование системы «Мир» в Турции», — говорится в сообщении.

Также указывается, что после этого в Турции не осталось банков, которые используют российскую платёжную систему «Мир».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Турции намерены объявить о платёжной системе, созданной в качестве альтернативной российской системе «Мир», в течение ближайших двух дней.