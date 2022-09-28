Донецк, 28 сентября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщили 28 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:10 — н. п. Озаряновка — н. п. Гольмовский: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские войска за прошедшие сутки 48 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики за минувшие сутки, применив 200 различных боеприпасов.

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