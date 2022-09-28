Ярославль, 28 сентября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Экс-мэр Владимир Волков исключён из состава Совета директоров Ярославля. Постановление об этом подписал и. о. мэра Вячеслав Гаврилов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Владимир Волков

Вместе с бывшим мэром из состава совета исключены сменившиеся директора предприятий: «Ярославского радиозавода», «Ярославского судостроительного завода», «ПАТП-1», «Яргортеплоэнерго».

Напомним, Владимир Волков покинул пост мэра Ярославля в мае 2022 года. Между тем ещё как минимум одну должность нынешний глава Люберец в Ярославле ещё сохраняет — он остаётся президентом Союза городов Золотого кольца.

Совет директоров — совещательный орган при мэрии города, в который входят руководители крупнейших предприятий и чиновники.