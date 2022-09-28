Бухарест, 28 сентября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В течение ближайших 12 месяцев курс национальной валюты Румынии — лея может упасть до исторического минимума. Об этом 28 сентября со ссылкой на данные румынской Ассоциации финансовых аналитиков (CFA) сообщает бухарестское информационное агентство Agerpres.

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Согласно прогнозам аналитиков, курс лея по отношению к доллару США и общеевропейскому евро в 2023-м году снизится сразу на 10,05%.

«Общая инфляция будет выражаться двузначными цифрами, что является тревожным знаком для румынской экономики», — сказал вице-президент CFA Адриан Кодирлашу.

Напомним, на сегодняшний день, по данным румынского центрального банка, 1 румынский лей равен $0,19 и €0,2. В местных пунктах валютного обмена соответствующие показатели ежедневно изменяются в зависимости от роста цен на товары и услуги.