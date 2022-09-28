Лос-Анджелес, США, 28 сентября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Популярный американский рэпер T-Pain (Фахим Рашид Наджим) обратился к геймерам, которые оскорбляют разработчиков многопользователськой игры Apex Legends. Его слова 28 сентября приводит издание Kotaku.

Постер компьютерной игры Apex Legends

«Братаны, вам всем нужно остыть, чёрт возьми. Это просто долбанная игра, чуваки. Сыграйте во что-нибудь другое, если вы так сильно её ненавидите. Отдохните от своего PC или консоли, если вы так увлеклись, что почувствовали необходимость угрожать людям, которые усердно трудились над разработкой игры. Расслабьтесь, братаны», — пишет T-Pain в своих социальных сетях.

Ранее разработчики Apex Legends из студии Respawn Entertainment опубликовали заявление, в котором говорится о возросшем уровне агрессии со стороны геймеров. В сообщении говорится, что игроки Apex Legends оскорбляют разработчиков и угрожают им — так пользователи реагируют на программные ошибки в игре.