Москва, 28 сентября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Можно быть уверенным, что за диверсией на «Северных потоках» стоят те, кто все эти годы выступал против поставок российского трубопроводного газа в Европу и активно предлагал взамен свой сжиженный природный газ по высокой цене. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Подрыв «Северного потока» знаменует собой переход США к глобальной диверсионной войне даже не против своих противников, а против формальных союзников. Европейцам, в первую очередь несговорчивым немцам, которые до последнего защищали проект, в буквальном смысле отключили газ», — убежден Миронов.

Эту зиму они кое-как проживут, полагает парламентарий.

«Но сигнал о «ненадежности» поставок по газопроводу им из-за океана послали однозначный: не будут покупать СПГ у США — получат новые проблемы. И это, разумеется, касается не только газа», — указал депутат Госдумы.