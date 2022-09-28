Эр-Рияд, 28 сентября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Королевская канцелярия Саудовской Аравии опубликовала указ, согласно которому в правительстве страны производятся существенные перестановки. Об этом 28 сентября сообщает официальное информационное агентство WAS.

Kremlin.ru Салман аль-Сауд

По данным журналистов, король Салман ибн Абдель-Азиз аль-Сауд оставляет должность премьер-министра страны. Это место замёт наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, ранее занимавший должность министра обороны.

В свою очередь, принц Фархад бин Салман займёт должность министра обороны, вместо своего старшего брата.

Отмечается, что данные перестановки связаны с опасениями королевского двора Саудовской Аравии насчёт здоровья действующего монарха, которому в этом году исполняется 87 лет. На случай его смерти, ключевые посты в правительстве страны заранее распределяются между его детьми и приближёнными.