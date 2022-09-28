Вашингтон, 28 сентября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. К опасной грани подходят Соединённые Штаты, говоря о возможности ударов киевских нацистов с использованием оружия стран Запада по территории республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом 28 сентября говорится в опубликованном комментарии посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Покровители неонацистских преступников вплотную приближаются к той опасной грани, о которой мы неоднократно и чётко предупреждали. США становятся стороной … конфликта [в б. УССР]», — приводит его слова российская дипмиссия в США в своём телеграм-канале.

Также Антонов указал, что американские власти продолжают «науськивать» киевский режим применять оружие западных стран и не осознают рискованность своих действий.

«Дипломатические усилия по нахождению путей мирного урегулирования кризиса не могут быть эффективными, пока коллективный Запад использует режим Зеленского как военного наемника против России. Наши шаги по защите Отечества будут твёрдыми и решительными», — добавил посол РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что высокопоставленные чиновники в администрации президента США Джо Байдена выразили недовольство Брюсселем в связи со слишком медленным предоставлением европейской помощи Киеву