Нью-Дели, 28 сентября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Индия разместила на границе с Китаем тяжёлые вооружения, в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО), самоходные гаубицы и другие артиллерийские комплексы. Об этом 28 сентября пишет газета The Pioneer со ссылкой на источники в минобороны Индии.

AvengerDove Ладакх

Отмечается, что на фоне сохраняющейся военной напряжённости в Восточном Ладакхе индийская армия развернула в этом регионе закупленные в США гаубицы М-777, а также РСЗО Pinaka, артиллерийские орудия (САУ) К9 Vajra и артиллерийские комплексы Dhanush.

Кроме того, индийское минобороны планирует дополнительно закупить 100 САУ Vajra, 155-мм буксируемые артиллерийские системы ATAGS и беспилотники различного назначения и дальности от 15 до 80 км.

Напомним, в мае 2020 года на границе Индии и Китая в горной области Ладакх произошли столкновения, в результате которых были погибшие с обеих сторон. В этот район было переброшено тяжёлую вооружение. В феврале 2021 года после серии переговоров Пекин и Нью-Дели начали взаимный отвод войск от границы.