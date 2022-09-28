Волгоград, , 10:58 — REGNUM К очередной командировке в Донбасс готовится волгоградский студент из Нигерии.

Артиллеристы Андрей Репин © ИА REGNUM

Историю о добровольце рассказали 27 сентября в официальном телеграм-канале «Мобилизация. Волгоградская область». Студент заключил контракт на службу в армии и уже участвовал в специальной военной операции с февраля по май. За успешное выполнение задач в Херсонской области его наградили медалью Жукова. Сейчас он готовится к новой командировке в Донбасс. Артиллерист поясняет, что Россия стала его второй Родиной, и он готов и дальше её защищать. В Нигерии за военнослужащего переживают мать, четверо братьев и сестра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгограде отмечают повышенный спрос на услиги нотариусов и очереди в отделы ЗАГСов — мобилизованные жители стараются оформит документы до убытия в учебные центры.