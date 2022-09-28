Йокосука, Япония, 28 сентября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Выступая перед американскими моряками, базирующимися в Японии, вице-президент США Камала Харрис осудила «тревожные» действия Китая в регионе, как передает агентство Reuters.

Navy.mil Военно-морская база США. Йокосука

«Китай подрывает ключевые элементы международного порядка, основанного на правилах», — сказала Харрис во время посещения базы ВМС США в Йокосуке.

«Китай использует свою военную и экономическую мощь для принуждения и запугивания своих соседей. И мы стали свидетелями тревожного поведения в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а совсем недавно — провокаций в Тайваньском проливе», — добавила она.

Эти замечания и поездка Харрис в Азию произошли через несколько дней после того, как президент США Джо Байден в интервью, показанном 18 сентября, пообещал защитить Тайвань от «беспрецедентного нападения».