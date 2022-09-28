Вашингтон, 28 сентября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Представители американской администрации недовольны медленным темпом предоставления ЕС экономической помощи Киеву и поэтому стараются побудить Брюссель ускорить выделение средств, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Отмечается, что США «часто контактирует» с Еврокомиссией и странами ЕС по вопросу «оперативного предоставления обещанной экономической помощи Киеву».

«Мы повторяем наш призыв ко всем партнерам [Киева] быстрее предоставлять обещанную помощь, увеличить свои обязательства и отдать приоритет предоставления помощи в форме грантов, а не кредитов», — сказал изданию неназванный американский чиновник.

По словам европейского источника, представители американского Белого дома проводили встречи в кулуарах сессии Генассамблеи ООН со своими коллегами из Евросоюза, призывая их устранить задерживающие выделение Киеву денежных средств препоны.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный валютный фонд (МВФ) рассматривает возможности увеличить срочную помощь Киеву.

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