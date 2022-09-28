Вашингтон, 28 сентября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Республиканцы намерены сократить государственные пенсии и федеральную программу медицинской помощи престарелым, если они победят на ноябрьских выборах в Конгресс, заявил президент США Джо Байден, сообщает New York Post.

Whitehouse.gov Джо Байден

«158 республиканцев в палате представителей уже подписали республиканский бюджет, который сократит государственные пенсии и федеральную программу медицинской помощи престарелым», — сказал Байден. — Я знаю, вы думаете, что я, вероятно, преувеличиваю, но есть брошюра, брошюра, «План спасения Америки из 12 пунктов» сенатора Скотта из Флориды, понимаете?»

«Я не буду читать все это, но там говорится, что срок действия всех федеральных законов истекает через пять лет. Если его стоит сохранить, Конгресс может принять его снова», — добавил американский президент.

Накануне Джен Псаки, которая до недавнего времени была официальным представителем Белого дома, предрекла демократам поражение на выборах в ноябре, если эти выборы будут «референдумом» о поддержке действующего президента.

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