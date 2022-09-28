Редвуд-Сити, США, 28 сентября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Компании Electronic Arts удалось восстановить работу серверов футбольного симулятора FIFA 23 после недавнего сбоя. Об этом 28 сентября пишет издание Eurogamer.

Скриншот YouTube FIFA 23

Отмечается, что простой серверов длился около двух часов. Теперь геймеры снова смогут подключиться к режиму Ultimate Team.

Напомним, что Electronic Arts открыла ранний доступ к FIFA 23 для тех игроков, которые ранее приобрели Ultimate-издание игры. Из-за наплыва пользователей серверы не выдержали и сразу же дали сбой. Полноценный релиз игры состоится 30 сентября 2022 года.