Кемерово, 28 сентября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Кемеровской области 28 сентября стартовал международный форум «Россия — спортивная держава». Основные мероприятия пройдут в Кемерове, Белове, Новокузнецке, Шерегеше и Прокопьевске.

Правительство Кемеровской области Форум «Россия — спортивная держава» в Кузбассе

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, в регион приехали иностранные участники из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Ирака, Бахрейна, Сирии, Пакистана.

Отметим, что в рамках форума в Шерегеше пройдет одно из главных спортивно-туристических событий года — Конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха. Его главная задача — объединить усилия представителей индустрии зимних видов спорта, руководителей общественных организаций, представителей туристической отрасли, государственной власти для эффективного решения вопросов отрасли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, распоряжение о проведении форума «Россия — спортивная держава» с 28 по 30 сентября 2022 году в Кузбассе подписал президент России Владимир Путин.

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