Москва, 28 сентября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В обозримой перспективе у криптовалют мало шансов стать серьезным конкурентом фиатных валют и доллара в частности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Алим Фиапшев. Так он прокомментировал соответствующие выводы аналитиков агентства Bloomberg.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«В обозримой перспективе у криптовалют мало шансов стать серьезным конкурентом фиатных валют и доллара в частности. Это относится как сфере международных расчетов, так и к предпочтениям участников финансового рынка в формировании накоплений, — сказал Фиапшев. — Подавляющая часть межгосударственных экономических взаимодействий, производственных цепочек в настоящем и обозримом будущем будут реализоваться с задействованием фиатных валют и доллара, сохраняющего позиции основного средства расчетов и формирования национальных резервов. При этом волатильность криптовалют, несопоставимая с колебаниями доллара, не позволит существенно потеснить последний в упомянутом качестве».

При этом он заметил, что те проблемы, которые переживает доллар, можно считать временными.

«ФРС уже предприняла действия монетарного характера для сдерживания инфляционного обесценения доллара. Более того, размеры и структура национальных резервов по всему миру не позволят странам, да и США, допустить утрату долларом свои позиций», — полагает Фиапшев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Диана Степанова заявила, что снижение активности использования доллара в последние годы выглядит очевидным.