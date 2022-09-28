Донецк, 28 сентября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Освобождение и восстановление городов и районов ДНР потребует большой работы. Об этом глава республики Денис Пушилин заявил в видеообращении, опубликованном 28 сентября в его телеграм-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM Наружная реклама в ДНР

Он подчеркнул, что ещё в 2014 году в ДНР были уверены, что всё получится, и теперь в этом убеждены. Жители республики «написали новую значимую страницу истории».

«Впереди у нас ещё много работы по восстановлению территориальной целостности нашей республики, освобождению временно оккупированных [киевским режимом] населённых пунктов и возрождению наших городов и районов», — сказал Пушилин.

Он добавил, что референдум по воссоединению с Россией проходил в экстремальных условиях, люди рисковали жизнью. В его проведении участвовали около 7 тыс. членов избирательных комиссий, более 2,5 тыс. правоохранителей. Военные в это время «героически держали фронт».

Читайте также: Пушилин обращался к Путину с просьбой поддержать итоги референдумов