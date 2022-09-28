Москва, 28 сентября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Цены на пшеницу будут расти. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом заявила первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут в ходе заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам.

Александр Погожев ИА REGNUM Пшеница

«Сейчас статистика показала, что с [территории бывшей УССР] вышло по зерновой сделке 1,5 млн тонн пшеницы. Понятно, что этот объем на рынке практически не виден», — констатировала Лут.

«Объективно мы понимаем, что мировая цена будет на пшеницу расти, она уже начала рост», — констатировала представитель Минсельхоза.

В министерстве прогнозируют и рост цены на пшеницу вслед за мировыми ценами.

«Мы ожидаем, что это будет увеличиваться, соответственно внутренняя цена тоже будет расти», — сказала Лут.