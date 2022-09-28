Воронеж, 28 сентября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. УМВД по Воронежу возглавил полковник полиции Сергей Гнеднев, сообщила 28 сентября руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Марина Каширская ИА REGNUM Воронеж

«Полковник полиции Гнеднев Сергей Владимирович приказом начальника ГУ МВД России по Воронежской области генерал-лейтенанта полиции Михаила Анатольевича Бородина назначен на должность начальника управления МВД России по г. Воронежу», — сообщила Наталья Куликова.

Полковник полиции Сергей Власов, который ранее руководил УМВД Воронежа, указом президента назначен на пост заместителя министра внутренних дел по Республике Дагестан — начальника полиции.

Сергей Гнеднев в органах внутренних дел служит с 1996 года, с 2019 года являлся заместителем начальника управления МВД России по Воронежу — начальником полиции.

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