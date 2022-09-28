Барнаул, 28 сентября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. После того, как в Алтайском крае выявили 59 ошибочно мобилизированных призывников, власти региона озаботились созданием службы помощи. Как сообщает 28 сентября телеграм-канал правительства региона, главам всех муниципальных образований региона дано поручение оперативно собрать сведения о семьях мобилизованных.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Информация будет в ближайшие дни представлена в службу помощи семьям мобилизованных при краевой призывной комиссии, пояснили чиновники. Отмечается также, что органы социальной защиты в муниципалитетах проведут индивидуальную работу с каждой семьей, предстоит выяснить, какая помощь им требуется.

«В каждом муниципальном образовании необходимо определить специалистов, готовых незамедлительно откликаться на обращения семей мобилизованных. Помощь будем оказывать по различным вопросам, например, по ремонту сантехники, присмотру за детьми, в селах могут быть просьбы, связанные с личным подсобным хозяйством и т.д. Семьи, которые проводили своих мужчин на специальную военную операцию, не останутся без нашего внимания и поддержки», — сказал губернатор Виктор Томенко.

Напомним, власти Алтайского края не информируют о мобилизации через официальный сайт Алтайского края, предпочитая использовать для этого телеграм-канал с числом читателей менее четырёх тысяч, тогда как в регионе проживает боле двух миллионов граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 сентября 2022 года на официальном сайте правительства Алтайского края при поиске ключевого слова «мобилизация» не было ничего похожего на то, что говорил президент России. Только во второй половине дня 23 сентября появилось сухое сообщение, мол, горячую линию 122 и сайт Объясняем. рф в Алтайском крае задействовали для ответов на вопросы о частичной мобилизации. И это при том, что 59 призывников возвращены домой, так как в ходе проверки выяснилось, что они не соответствуют заявленным ранее Министерством обороны России правилам отбора.

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