Донецк, 28 сентября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Около пяти утра 28 сентября ВСУ обстреляли центр Донецка, сообщил в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Цуканов М.В Обстрелянная многоэтажка в Донецке

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Никакой военной инфраструктуры в этой части города нет, и ВСУ об этом прекрасно знают, подчеркнул он.

«Под удар со стороны нацистов попала и гостиница Park Inn в центре Донецка. В ней ранее жили сотрудники ОБСЕ (которые явно не селились бы возле военных объектов), а сейчас проживают в основном журналисты», — отметил военкор.

27 сентября завершилось голосование на референдуме о возвращении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. От 87% (Херсонская область) до 99% (Донецкая республика) проголосовали «за».