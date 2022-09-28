Париж, 28 сентября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Бывший министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер должен в середине октября стать главой государственного учреждения, сообщает Le Figaro.

Arthur Empereur Кристоф Кастанер

Отстраненный после поражения на выборах в законодательные органы Кристоф Кастанеру предлагают возглавить наблюдательный совет Большого морского порта Марселя. Об этом назначении бывшего министра внутренних дел объявил глава региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье.

Помимо Кристоф Кастанера, Брижит Бургиньон (здравоохранение) была назначена в генеральную инспекцию по социальным вопросам, Эммануэль Варгон (жилье) возглавила комиссию по регулированию энергетики, а Жан-Мишель Бланкер (национальное образование) стал профессором конституционного права в парижском университете.

Как сообщало ИА REGNUM, оказавшись между всплеском энергии и резким ростом цен на топливо, пекарни во Франции вынуждены повысить цену на багет.

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