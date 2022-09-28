* талибов — запрещённая в России организация

Бамиан, Афганистан, 28 сентября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Бамиан предприняли операцию по аресту бывшего губернатора провинции Тахира Зухайра и его людей, но успеха не добились. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Согласно источникам, операция, проведённая ночью 27 сентября, была разработана на основе ложной информации, и когда на место прибыли сотни талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Зухайра и его людей там не было.

Собеседники добавили, что некоторые лазутчики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщили местным должностным лицам, что Зухайр и его люди покинули свои лагеря в Якавланге и Балхабе и разместились «Бамсарае» в долине Садат, недалеко от центра Бамиана.

Мулла Абдулла Сархади, губернатор провинции, и маулви Абдул Рауф, начальник разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бамиане, с примерно 400 солдатами направились в Бамсарай, с целью ликвидации или ареста Тахира Зухайра и его людей.

Источники добавляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жёстко обошлись с жителями долины Садат.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока официально не комментируют этот вопрос.

Шесть дней назад сообщалось, что радикалы атаковали позиции Тахира Зухайра на границе уездов Якавланг провинции Бамиан, Дарайе-Суф провинции Саманган и Балхаб провинции Сарипуль, но безуспешно.

Напомним, Мохаммад Тахир Зухайр был соратником покойного маулави Мехди, отколовшегося хазарейского командира «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и после его смерти не сложил оружия.