Оттава, 28 сентября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Канадский актёр Роберт Кормье умер в возрасте 33 лет. Об этом сообщило издание Deadline 28 сентября.

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По данным источника, артист скончался в больнице от травм, полученных при падении. Смерть Кормье подтвердила его сестра.

Напомним, актёрский дебют Роберта Кормье состоялся в 2016 году в сериале «Назначенный выживший». Впоследствии артист снимался в таких проектах, как «Хартленд», «Американские боги», «Слэшер» и «Выкуп».