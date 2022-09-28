28 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 11:05 — REGNUM Актуальной для пользователей соцсетей Грузии по-прежнему остается тема «дезертиров» из России, тех, кто после объявления частичной мобилизации потоком хлынул к КПП Верхний Ларс, где собралась многокилометровая очередь желающих пересечь грузинскую границу.

Томас Кутюр. Беглец

Как выяснилось, кому-то такое «нашествие» гостей с севера на руку. Как заметил один из очевидцев, «грузины делают бизнес на русских паникерах, велосипед на Верхнем Ларсе стоит 70 000 рублей». Воспользовались такой возможностью заработать местные жители потому, что пешком через границу на обоих пограничных КПП не пускают, а на велосипедах и мопедах проехать можно. К тому же в автомобильной очереди стоять не приходится.

Отклики в Грузии вызвало заявление российского Министерства обороны о том, что оно не собирается обращаться к грузинским властям и другим странам с требованием насильной выдачи находящихся там граждан России.

«Министерство обороны России не собирается забирать своих граждан из Грузии. Наоборот, если понадобится, собирается ввести новых, в том числе на танках», — написал пользователь Г. Х.

«Немного утрированно выходит, но можно сказать, что Грузия оккупирована на все 100%. Мы, граждане Грузии, пока сохраняем здесь право на жизнь, но грузин, уехавших в эмиграцию в последнее время, уже можно назвать беженцами», — заметил А. Г.

«Больше всего сейчас сочувствую пограничникам. Такой стресс и такая ответственность на них…» — высказалась Н. Г.

«С нашей стороны будет бесчеловечно закрыть границы людям, которые бегут от верной смерти», — добавил З. Д.

Грузинские СМИ между тем распространили информацию о том, что Россия не выпускает из страны «грузинских эмигрантов» и «отправляет их на фронт».

«Если они эмигранты, то как получили повестку?» — задумался Г. А.

Мобилизация в Ханты-Мансийске Пресс-служба горадминистрации Ханты-Мансийска

«Глупости, эмигранту повестка не пришла бы. Наверное, гражданин России. Интересно, а тех, у кого двойное гражданство, тоже призывают?» — поинтересовалась Н. Н.

«Сейчас они (эмигранты) захотели в Грузию? А где были до сих пор? Пусть остаются там, где находятся», — возмутился Т. Г.

«Уехали бы в свое время из России», — продолжила Н. Н.

«Русские уже столько времени приезжают… Пусть бы и они в свое время покинули Россию», — откликнулась Т. Ч.

«Мы всячески должны помочь находящимся в России грузинам в выезде из России», — предложила Э. Н.

Между тем грузинское движение «Дроа» (его учредитель — выпускница МГИМО, ныне оппозиционный грузинский политик Елена Хоштария) анонсировало акцию у грузино-российской границы с требованием не пускать в страну российских граждан. Акция намечена на 15:00 часов 28 сентября.

Отклики на эту инициативу оказались прямо противоположными.

«Давно надо было начать протест», — высказалась К. К.

«А не поздно ли?» — усмехнулся Н. Н.

«Лучше поздно, чем никогда», — подчеркнула Л. М.

«И что вас так обозлило? Какое значение имеет национальность? Люди не хотят войны», — обратилась к сторонникам акции протеста Н. К.