Красноярск, 28 сентября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Мобилизованные жители Красноярского края обеспечены горячим питанием на призывном пункте. Соответствующее поручение дал красноярский губернатор Александр Усс, сообщили ИА REGNUM 28 сентября в краевом правительстве.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

Уточняется, что Усс побывал на краевом сборном пункте и пообщался с военнослужащими. Он проверил, как организован процесс отправки мобилизованных из региона.

«Люди едут на этот призывной пункт из разных территорий региона. Многие добираются сюда на поезде или автобусе много часов. Именно поэтому я дал поручение организовать для военнослужащих обед», — подчеркнул губернатор. Он добавил, что речь идёт не о сухих пайках, а о горячем питании.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Краевую комиссию по частичной мобилизации возглавил Александр Усс.

27 сентября стало известно, что всем мобилизованным жителям региона выплатят по 100 тысяч рублей.