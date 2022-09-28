Анапа, Краснодарский край, 28 сентября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Анапе перед судом предстанет мать восьмилетней девочки, утонувшей во время шторма. Известно, что 32-летняя женщина, обвиняемая в причнении смерти по неосторожности, страдает психическим расстройством. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СК России.

Vnovgorod.sledcom.ru Следователь СКР

Трагедия произошла днём 19 апреля 2022 года недалеко от одного из санаториев Анапы. Следователи полагают, что женщина, несмотря на шторм, пошла вместе со своей восьмилетней дочерью купаться в море. Их заметил охранник пансионата и вызвал на место спасателей. Женщину удалось спасти. Девочка погибла.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что женщина страдает хроническим психическим расстройством, которое лишает её возможности осознавать характер своих действий и руководить ими.

В суд будут отправлены материалы уголовного дела с постановлением о принудительном лечении женщины.