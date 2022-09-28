Оренбург, 28 сентября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Жителям Оренбургской области в январе–августе 2022 года, по предварительным данным, оказано платных услуг на 70 млрд 955,7 млн рублей. По сравнению с прошлогодним периодом показатель вырос на 8,3%, сообщает Оренбургстат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата услуг ЖКХ

Объём платных услуг в расчёте на душу населения составил 36 868,2 рубля, в том числе бытовых — 4037 рублей. В структуре объёма платных услуг населению превалирует доля транспортных, телекоммуникационных, жилищно-коммунальных и бытовых услуг. За восемь месяцев они составили 75,4%.

В частности, жилищно-коммунальных услуг оказано на 25 млрд 864,7 млн рублей или 36,5% от общего объёма платных услуг; телекоммуникационных услуг — на 10 285,8 млн рублей. Объём услуг транспорта составил 9547,2 млн рублей или 13,5% общего объёма платных услуг.

Расходы на бытовые услуги составили 7769,4 млн рублей (106,9% к январю-августу прошлого года). Среди бытовых услуг особой популярностью пользовались услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспорта, машин и оборудования (30,8% в общем объеме бытовых услуг), а также по ремонту и строительству жилья и других построек (30,3%).

Доля услуг, связанных с активным проведением досуга, остается незначительной — всего 3,7%.