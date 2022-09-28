Зея, Амурская область, 28 сентября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Неизвестный звонил предпринимателям города Зеи в Амурской области и представлялся мэром Андреем Бродягиным. От его имени мошенник просил у представителей бизнеса проспонсировать банкет для представителей министерства обороны России, сообщила «Амурская правда».

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

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Деньги предлагалось переводить на счёт одного из банков, который находится за границей. О подозрительных звонках глава Зеи узнал от знакомых и опроверг информацию о сборе средств. Личность мошенника уже установлена представителями правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонные мошенники могут активизироваться на фоне объявленной в России частичной мобилизации, предупреждал ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачёв («Новые люди»).