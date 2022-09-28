Сеул, 28 сентября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. 28 сентября в Сеуле состоялась встреча министра иностранных дел Южной Кореи Пак Чина и главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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В ходе седьмого стратегического диалога Южной Кореи и Великобритании представители двух стран обсудили вопрос двустороннего сотрудничества, включая экономическую безопасность и изменение климата, а также подчеркнули приверженность дальнейшему развитию отношений между Сеулом и Лондоном.

Пак Чин также выразил свои соболезнования в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II и поблагодарил власти страны за прием южнокорейского лидера Юн Сок Ёля.

В свою очередь, Клеверли назвал Южную Корею «близким другом» и выразил уверенность в том, что отношения между странами будут развиваться «сильнее и сильнее».

Глава МИД Великобритании отметил, что власти страны были тронуты тем, что президент Южной Кореи и первая леди присутствовали на государственных похоронах королевы.