Беслан, Северная Осетия, 28 сентября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В городе Беслане прошла акция «Свеча памяти» в память о погибших в школе №88 города Ижевска. Во дворе школы №1 в Беслане, где в 2004 году произошел теракт, зажгли поминальные свечи. Память погибших почтили минутой молчания.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Свечи

В акции приняли участие учителя и школьники, представители органов власти, правоохранительных органов, общественных организаций, жители города. Акцию в память о жертвах трагедии в Ижевске инициировал комитет «Матери Беслана».

«Мы виноваты в том, что вновь повторилось то, что случилось в Беслане. Мы всегда призывали к ответственности, мы призывали к расследованию теракта. Но, к сожалению, нас не слышали, и опять случилась трагедия. От многострадального Беслана хочу сказать слова соболезнования тем людям, в чьих домах сейчас горе. Крепитесь!» — приводит слова председателя организации «Матери Беслана» Сусанны Дудиевой портал «Основа».

Как сообщало ИА REGNUM, теракт в школе №88 в городе Ижевске произошел 26 сентября. Ворвавшийся в учебное заведение мужчина расстрелял детей и педагогов из двух травматических пистолетов, переделанных в боевые. Жертвами шизофреника оказались 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых. Еще 23 человека получили ранения. Десять детей и двое взрослых лежат в реанимации, остальные пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.