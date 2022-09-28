Воронеж, 28 сентября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Возгорание произошло на могиле героя специальной военной операции на территории Коминтерновского кладбища Воронежа. Об этом сообщил в телеграм-канале глава администрации города Вадим Кстенин.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Воронежа На могиле

«С прискорбием узнал, что на могиле героя спецоперации подполковника Олега Червова произошло возгорание. Кавалер Ордена Мужества был похоронен на Аллее Героев нашего мемориального Коминтерновского кладбища», — написал Кстенин.

Мэр уточнил, что на месте происшествия проведена уборка, убраны пострадавшие элементы захоронения.

Причины произошедшего устанавливаются.