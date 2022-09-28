Москва, 28 сентября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Польша и бывшая УССР не нашли ничего более умного, как обвинить в диверсии на СП-1 и СП-2 Россию, констатировал сенатор Владимир Джабаров.

Council. gov.ru Сенатор Владимир Джабаров

«Какие же мы, русские, коварные!!! Сначала строим два газопровода, закачиваем в него свой природный газ, а затем взрываем, исходя из принципа: так не доставайся же ты никому», — иронизирует Джабаров в телеграмм-канале.

По его убеждению, только люди с нарушенной психикой либо с зашкаливающим цинизмом могли прийти к подобным выводам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что произошедшее на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не является случайностью, информация говорит о преднамеренных действиях, которые коснутся всех.

Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский накануне поблагодарил США за повреждение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».