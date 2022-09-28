Херсон, 28 сентября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Гривна прекратит оборот в Херсонской области в ближайшее время. Об этом замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил 28 сентября.

Иван Шилов REGNUM Гривна

«Гривна уйдет из оборота уже в ближайшее время», — сказал Стремоусов ТАСС.

Ранее он заявил, что в Херсонской области также ожидают скорого воссоединения с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Запорожской области гривну рассчитывают полностью вывести из оборота к концу года.

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