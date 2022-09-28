Крымский район, Краснодарский край, 28 сентября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Крымском районе Краснодарского края осуждена банда аферистов, занимавшаяся мошенничеством с правами на земельные паи (ч.4 ст. 159 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в кубанском управлении СК России.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

В состав преступной группы вошли бывший дознаватель ОМВД России по Крымскому району, а также супружеская пара. Уголовное дело в отношении организатора банды аферистов было выделено в отдельное производство. По нему уже вынесен обвинительный приговор.

Следствием и судом установлено, что с 2011 года по 2015 год организатор банды вместе с тремя соучастниками подделали расписки о приобретении земельных паёв у членов шести сельскохозяйственных кооперативов (СПК) Крымского района. Бывший дознаватель, используя своё служебное положение и связи, получала архивные выписки, адресные справки и справки о смерти на законных владельцев земель. На основании документов она подделывала от имени фактических собственников невостребованных участков фиктивные расписки об их продаже своим знакомым, а также организовала составление и подачу в суд исковых заявлений о признании указанных сделок о покупке паёв действительными. Члены банды привлекали своих родственников и знакомых в качестве фиктивных покупателей земельных паёв и свидетелей фиктивных сделок.

На основании полученных судебных решений супруги путём заключения сделок купли-продажи получали права собственности на земельные участки. Сумма ущерба превысила 80 млн рублей. Часть земель злоумышленники впоследствии перепродали.

В ходе предварительного следствия на земельные паи и имущество фигурантов уголовного дела был наложен арест.

Бывшему дознавателю суд назначил четыре года колонии общего режима, супружеской паре — два года и восемь месяцев лишения свободы условно каждому.

Приговор в законную силу пока не вступил.