Сухум, 28 сентября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Сухуму приходится считать высокой вероятность новой войны с Грузией, пока Тбилиси не даст гарантии о ненападении. Об этом заявил в интервью РИА Новости 28 сентября министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.

Грузино-абхазский конфликт. 1992 — 1993

«Пока мы не подпишем с Грузией соглашение о неприменении силы на площадке Женевских дискуссий, а оно по-прежнему не подписано, мы будем считать вероятность войны высокой», — сказал Ардзинба.

Министр отметил, что Грузия приобретает беспилотники, наращивает контакты с НАТО и проводит совместные военные учения с США. В стране сохраняют высокий уровень расходов на армию — около $300 млн.

Ардзинба напомнил, что в первых числа октября планируется провести новый раунд Женевских дискуссий. Абхазская сторона готова подписать соглашение о неприменении силы прямо там. Если грузинская сторона откажется его подписывать, это будет свидетельствовать, что она «не настроена на мир».

Стоит отметить, что представители Абхазии на Женевских дискуссиях ставят вопрос о подписании соглашения о ненападении в течение нескольких лет, но представители Грузии отказываются.