Вашингтон, 28 сентября 2022, 10:31 — REGNUM Американский актёр Боб Оденкёрк примет участие в съёмках фильма The Making of Jesus Diabetes. Об этом сообщает издание Deadline.

Боб Оденкёрк
Боб Оденкёрк
Цитата из видеоинтервью

Сюжет предстоящей ленты будет строиться вокруг двух братьев, которые собираются снять картину о диабете во времена жизни Иисуса. Режиссёром проекта назначен Хит Калленс («В Филадельфии всегда солнечно»), а Оденкёрк не только исполнит главную роль, но и выступит одним из сценаристов.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, режиссёр «Синего жука» Анхель Мануэль Сото ответил на вопрос о судьбе кинокомикса. По словам постановщика, продюсеры сказали кинематографисту «не волноваться», и заверили, что проект получит «полную поддержку» с их стороны.

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