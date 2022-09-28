Вашингтон, 28 сентября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Американский актёр Боб Оденкёрк примет участие в съёмках фильма The Making of Jesus Diabetes. Об этом сообщает издание Deadline.

Цитата из видеоинтервью Боб Оденкёрк

Сюжет предстоящей ленты будет строиться вокруг двух братьев, которые собираются снять картину о диабете во времена жизни Иисуса. Режиссёром проекта назначен Хит Калленс («В Филадельфии всегда солнечно»), а Оденкёрк не только исполнит главную роль, но и выступит одним из сценаристов.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, режиссёр «Синего жука» Анхель Мануэль Сото ответил на вопрос о судьбе кинокомикса. По словам постановщика, продюсеры сказали кинематографисту «не волноваться», и заверили, что проект получит «полную поддержку» с их стороны.