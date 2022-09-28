Казань, 28 сентября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Обеспечение безопасности в школах Татарии проверят сотрудники Росгвардии и МЧС России. Соответствующее поручение 28 сентября дал глава РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

В Татарии будут сформированы выездные группы, в состав которых войдут сотрудники регионального управления Росгвардии и МЧС по РТ.

По итогам проверок образовательных учреждений собранная информация будет представлена главе Татарии.

Ранее ИА REGNUM передавало, в России необходимо усилить безопасность детей во всех аспектах, считает уполномоченный по правам ребенка в Татарии, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

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