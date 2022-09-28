История вопроса

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года объявил о начале частичной мобилизации в армию. Мобилизованы будут те, кто служил, имеет боевой опыт. Речи о мобилизации срочников и студентов не идет. Мобилизация проводится для контроля уже освобожденных территорий б. УССР. Она коснется всего 1% из 25 миллионов профессиональных военных, это 300 тысяч резервистов.