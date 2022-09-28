Лондон, , 10:29 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) рассматривает возможности увеличить срочную помощь Киеву. Об этом со ссылкой на источники 29 сентября сообщила газета Financial Times.

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Отмечается, что пакет мер «бюджетной поддержки» киевскому режиму глава МВФ Кристалина Георгиева обсуждала в ходе встреч с лидерами стран Евросоюза в Нью-Йорке. В частности, речь идёт о помощи «окна продовольственного шока». Издание поясняет, что этот механизм можно применять к странам, которые сталкиваются с резким ростом цен на продукты питания. Таким образом организация может выделить около $1,3 млрд дополнительного финансирования, а совет МВФ может одобрить эту меру к моменту начала встреч его представителей в середине октября.

Как подчеркнула руководитель команды МВФ, которая занимается Киевом, Джули Козак, в результате, когда «позволят обстоятельства», может возникнуть полноценная программа предоставления Киеву средств.

FT пишет, что МВФ уже выделил Киеву кредит на неотложные нужды в размере $1,4 млрд.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября главный исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева обсудила с Владимиром Зеленским вопрос предоставления Киеву программы комплексной экономической помощи. Глава учреждения отметила, что стороны договорились о скорых контактах МВФ с экономической командой киевского режима по разработке плана по «более глубокому взаимодействию».

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