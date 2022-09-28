Анкара, , 10:29 — REGNUM В течение ближайших двух дней власти Турции намерены объявить о платёжной системе, созданной в качестве альтернативной российской системе «Мир». Об этом 28 сентября сообщает газета Aydınlık со ссылкой источники.

Платежные карты «Мир» Mironline.ru

«Согласно информации, полученной Aydınlık, детали платёжной системы, над которой ведется работа в качестве альтернативы «Мир», будут объявлены через день или два», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в турецких туристических провинциях трудности с платежами наблюдаются и у приехавших туда жителей России, и у местного бизнеса, которые призывают власти Турции решить эту проблему.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкое издание Yenicağ написало, что решение о прекращении использования российской платёжной системы «Мир» турецкими банками станет мощным ударом по нескольким сферам в экономике Турции.