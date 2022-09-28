Анкара, 28 сентября 2022, 10:29 — REGNUM В течение ближайших двух дней власти Турции намерены объявить о платёжной системе, созданной в качестве альтернативной российской системе «Мир». Об этом 28 сентября сообщает газета Aydınlık со ссылкой источники.

Платежные карты «Мир»
Платежные карты «Мир»
Mironline.ru

«Согласно информации, полученной Aydınlık, детали платёжной системы, над которой ведется работа в качестве альтернативы «Мир», будут объявлены через день или два», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в турецких туристических провинциях трудности с платежами наблюдаются и у приехавших туда жителей России, и у местного бизнеса, которые призывают власти Турции решить эту проблему.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкое издание Yenicağ написало, что решение о прекращении использования российской платёжной системы «Мир» турецкими банками станет мощным ударом по нескольким сферам в экономике Турции.