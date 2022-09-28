Москва, 28 сентября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Роскосмос 19 октября 2022 года планирует выбрать подрядчика на контракт, финансируемый средствами федерального бюджета, стоимостью до 620 млн рублей. Речь идёт о информационно-аналитическом, научно-техническом и технико-экономическом сопровождении проекта «Сфера» в период 2022–2024 годов, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Роскосмос

Контрактом предполагается крупный аванс — 60%. Выполнить задачи должны за два этапа — с 10 ноября 2022 года по конец 2024 года.

В задачи исполнителя входит контроль за ходом проекта, оказание методический поддержки головных исполнителей госконтрактов, обеспечение управления правами РФ на результаты интеллектуальной деятельности и многое другое.

Напомним, федеральный проект «Комплексное развитие космических информационных технологий» («Сфера») является частью госпрограммы «Космическая деятельность России».