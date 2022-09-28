Копенгаген, , 10:28 — REGNUM Властям ЕС предстоит придумать для население «реалистичное объяснение» тому, что это якобы Россия взорвала собственный трубопровод, который могла просто отключить, ответил 28 сентября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

Северный поток Gazprom.ru

Именно это сейчас является главной проблемой властей ЕС, учитывая, что они прекрасно знают, что подрыв осуществили США, добавил эксперт.

27 сентября стало известно о том, что сразу на трёх нитках «Северного потока» произошли разрушения. В компании Nord Stream AG заявили, что оценить сроки восстановления работоспособности газопровода пока невозможно. По одной из версий, речь может идти о целенаправленной диверсии.