Копенгаген, 28 сентября 2022, 10:28 — REGNUM Властям ЕС предстоит придумать для население «реалистичное объяснение» тому, что это якобы Россия взорвала собственный трубопровод, который могла просто отключить, ответил 28 сентября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.
Именно это сейчас является главной проблемой властей ЕС, учитывая, что они прекрасно знают, что подрыв осуществили США, добавил эксперт.
27 сентября стало известно о том, что сразу на трёх нитках «Северного потока» произошли разрушения. В компании Nord Stream AG заявили, что оценить сроки восстановления работоспособности газопровода пока невозможно. По одной из версий, речь может идти о целенаправленной диверсии.